Il Barcellona non tornerà su Antoine Griezmann, parola di Carles Rexach. Il consigliere del presidente Bartomeu, parla così dell'attaccante dell'Atletico Madrid, che l'estate scorsa ha rifiutato i blaugrana per restare con i Colchoneros: "Io non lo comprerei, più chiaro di così non posso essere. Ha avuto il suo momento per venire qui, il treno passa una sola volta nella vita e se lo lasci passare, è passato".