Neymar non torna al Barcellona, parola dei blaugrana stessi. Il vice-presidente dei catalani Jordi Cardoner spiega a Radio Barcelona: "Nel consiglio del Barça non si è mai presa in considerazione la possibilità di riprendere Neymar, ad oggi è una domanda alla quale non si può rispondere perché non ci si è mai pensato. Lui se n'è voluto andare, sarebbe un'altra cosa se noi non avessimo creduto in lui e ora volessimo recuperarlo, ma non è così. Ad ogni modo, se fosse il caso ne parleremmo in consiglio, ma ad oggi non lo è".