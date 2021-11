Il Barcellona sta valutano la posizione di Fankie De Jong. Come riporta il quotidiano spagnolo Sport, Xavi, come rilanciano tutti i media iberici, dovrebbe puntare su un centrocampo a tre e comprenderà sicuramente Busquets al centro e, secondo le indiscrezioni, ai lati Pedri e Gavi. In questo scenario lo spazio, per il centrocampista olandese, sarebbe poco o inesistente e quindi si potrebbe valutare una cessione ma dalla dirigenza del Barcellona filtra che sono sicuri che possa tornare ad imprescindibile come lo è stato lo scorso anno.