Il Barcellona non cerca solo esterni da inserire in rosa nel mercato di gennaio ma anche una punta. Le condizioni di Aguero e le poche garanzie offerte da Depay, Braithwaite e Luuk De Jong costringono i Blugrana a rovistare tutte le possibili occasioni di mercato. Il Mundo Deportivo scrive che il Barcellona segue Arthur Cabral del Basilea. La punta brasiliana è un profilo giovane, 23 anni, e il contratto in scadenza nel 2023 permetterebbe di portarlo in Catalonia ad un prezzo abbastanza contenuto, circa 8 milioni, che lo renderebbe un affare low cost.