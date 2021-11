Il Chelsea sta tramando una mossa per soffiare al Barcellona il talento diciassettenne Gavi. Come riportato da Report i Blues sarebbero pronti a pagare la clausola per il giocatore pari a 42 milioni. Il contratto di Gavi è in scadenza nel 2023 e l’obiettivo dei catalani è sicuramente quello di rinnovarlo al più presto per aumentare la clausola.