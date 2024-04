Il Bayer Leverkusen non perde mai: riacciuffa l'1-1 col Borussia Dortmund al 98'!

Stava per infrangersi appena dopo aver battuto la Juventus di Antonio Conte la striscia di imbattibilità delcampione di Germania: la 45esima partita stagionale, che vedeva le Aspirine opposte alin casa dei gialloneri, aveva assunto i contorni della sconfitta per via della rete diInvece, come già accaduto varie volte nel corso di questa folle stagione (le ultime contro Hoffenheim in campionato e Qarabag in Europa League), gli uomini di Xabi Alonso sono riusciti a segnare negli ultimissimi minuti evitando così la sconfitta. In gol è andato Josip, difensore croato in prestito dal Bayern Monaco

- Il Bayer porta quindi a 45 la striscia di risultati utili consecutivi: siamo a meno 13 dal Milan di Arrigo Sacchi, che però fece registrare questo score prendendo in considerazione solo il campionato, come il Porto 2020-2022.