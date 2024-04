Sarà ancorain, come un anno fa. La squadra diha eliminato ilin un derby europeo infuocato e ora è pronta all'ultimo step per arrivare in finale a. L'Olimpico già freme ed è caccia ai biglietti per l'andata in Italia.La partita è in programma per le 21 di giovedì 2 maggio; il ritorno alla BayArena una settimana dopo. I biglietti per assistere alla sfida possono essereDi seguito le info sulla vendita.

A partire dalle ore 14:30, e fino alle ore 11 di martedì 23 aprile, gli abbonati Serie A per la stagione 2023/24 potranno esercitare il diritto di prelazione a un prezzo dedicato, sul proprio posto o anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.A partire dalle ore 12 di martedì 23 aprile e fino alle ore 15 di mercoledì 24 aprile, gli abbonati Coppe per la stagione 2023/24 potranno esercitare il diritto di prevendita a un prezzo dedicato su tutti i settori disponibili.La vendita libera avrà inizio alle ore 16 di mercoledì 24 aprile. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.