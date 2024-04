Il Bayer Leverkusen vuole aprire un ciclo: dopo Xabi Alonso confermato anche Wirtz. 'Una sola cessione top'

. Dopo la conquista della Bundesliga con cinque giornate di anticipo, per ildi Xabi Alonso si aprono finestre su un finale di stagione da leggenda: la finale di Coppa di Germania che vede le Aspirine strafavorite sul Kaiserslautern, formazione di Serie B, e l'Europa League da provare a vincere per centrare il Tripletino. E poi arriverà l'estate, e con essa il calciomercato. Ma il dg, in un'intervista ad AS, ha già assicurato che non ci sarà modo, per le big europee, di fare razzia alla Bayarena.

Dato che l'allenatore Xabi Alonso ha annunciato la propria permanenza già da un paio di settimane, è il momento ideale per una nuova grande notizia: ". Il piano è chiaro con suo padre. C'è interesse da parte di tanti club, non possiamo proiettarci troppo al futuro, ma resterà". Per Wirtz, tripletta nell'ultima partita entrando dalla panchina contro il Werder Brema, 17 reti e 18 assist in una stagione da urlo."Ogni anno abbiamo bisogno di fare; non si tratterà di Wirtz, un giocatore top partirà, ma con quei soldi". Gli indiziati sono moltissimi, a partire dagli esterni goleador Grimaldo e Frimpong per finire alla punta di diamante Boniface.