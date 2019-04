Il Bayern Monaco supera con un'incredibile 5-4 l'Heidenheim, formazione che milita nella seconda divisione tedesca, e si qualifica così alle semifinali della DFB Pokal, la Coppa di Germania. Una partita caratterizzata da una continua altalena di emozioni e capovolgimenti di fronte: i bavaresi passano in vantaggio al 12' con Goretzka, ma tre minuti più tardi restano in inferiorità numerica per l'espulsione di Sule. L'Heidenheim reagisce e ribalta clamorosamente il risultato con le reti di Glatzel e Schnatterer. Nella ripresa Kovac inserisce Lewandowski e Coman ed è proprio il centravanti polacco con un assist e un gol a riportare i suoi davanti. Il 4-2 di Gnabry al 65' sembra chiudere la partita, ma è ancora Glatzel con una doppietta in 3 minuti a rimettere tutto in discussione. Al Bayern serve un rigore, trasformato al 84' da Lewandowski, per avere definitivamente la meglio sugli agguerriti rivali odierni, qualificandosi così alle semifinali di Coppa di Germania.