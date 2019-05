Il Bayern Monaco fa sul serio per Leory Sané. Queste le parole del CEO del club bavarese, Karl-Heinz Rummenigge: "Ci proveremo, ma non posso promettere che ci riusciremo". Salutati Robben e Ribery, il Bayern vuole l'esterno offensivo del Manchester City, lanciato dallo Schalke 04, voglioso di avere un ruolo da protagonista, cosa che non succede agli ordini di Pep Guardiola.



Come riporta Sky Sport, i tedeschi hanno presentato una prima offerta da 80 milioni di euro per il classe '96, con i Citizens che stanno valutando. Sané può tornare in Bundes.