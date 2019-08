Il Bayern Monaco vuole Ivan Perisic. Insiste con forza, perché da due giorni l'allenatore Nico Kovac ha espresso la sua preferenza per l'esterno croato e suo connazionale visto che è sfumata l'operazione Leroy Sané col Manchester City a causa del suo infortunio., si cerca la soluzione migliore dopo che Antonio Conte lo ha sostanzialmente escluso dal progetto dei titolari non potendo fare l'esterno a tutta fascia. Nelle ultime ore, tra le parti ci sono stati nuovi contatti.- Il rapporto tra Marotta e Rummenigge è buonissimo, dopo tanti affari fatti insieme negli anni tra Juventus e Bayern Monaco; l'attuale CEO nerazzurro ha, c'è ancora una distanza da limare sulle cifre oltre che sulla formula. Ma da parte dell'Inter è una semplice preferenza, rimane l'apertura anche alla cessione senza obbligo purché. Il vero problema è il giocatore, perché a 30 anni anche Perisic vorrebbe un trasferimento definitivo e non ritrovarsi a rientrare magari all'Inter tra un anno. Lo ha fatto capire l'entourage di Ivan al Bayern Monaco, c'è questo ostacolo ma la trattativa procede con i tedeschi che insistono. Lavori in corso, il Bayern preme... FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com