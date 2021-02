. La notizia di giornata è l'ufficialità dell'acquisto di, prelevato dall'RB Lipsia (arriverà il 1° luglio) e messo sotto contratto fino al 2026 per blindare la difesa, ma i bavaresi hanno in cantiere altri colpi e tra le priorità c'è quella di ringiovanire il centrocampo. Tanti nomi sul tavolo, dadel Borussia Monchengladbach adel Rennes, ma ce n'è uno anche in Italia: come riferisce Bild infatti, nel mirino del Bayern c'è, classe 2002 di proprietà dell'ora in prestito allo- Il nome non è una novità, già a dicembre erano emersi i primi rumors sull'interesse bavarese per il giovane centrocampista, ora una nuova conferma di come il suo profilo sia uno dei più apprezzati in ottica futura dai freschi vincitori del Mondiale per Club. Il Bayern osserva i progressi allo Spezia, nonostante Italiano non l'abbia schierato nelle ultime due giornate di campionato, così come l'Inter che ha un piano preciso per il futuro di Agoume. A gennaio ha rifiutato la possibilità di richiamarlo in anticipo dallo Spezia per dare a Conte un altro tassello in mezzo al campo, come confermato da Marotta che ha sottolineato come la diversa competitività per una maglia da titolare in nerazzurro avrebbe penalizzato la crescita del classe 2002:. Il Bayern resta sullo sfondo, Agoume è al centro dei pensieri dell'Inter per il prossimo futuro.