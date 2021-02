. Finalmente dopo tanta panchina è il suo momento, Vincenzo Italiano lo sta utilizzando praticamente sempre da titolare nel suo Spezia e il francese classe 2002 ha preso le chiavi della regia. Insomma, unperché il cartellino di Agoumé è totalmente di proprietà nerazzurra. Intoccabile, al punto che non si ascoltano proposte soprattutto adesso che il ragazzo è in ascesa seppur giovanissimo.- Tra ottobre e novembre, l'Inter aveva in mente diperché non stava giocando, dirottandolo altrove. L'idea poi è diventata diversa, si parlava in Francia di un ritorno a Milano per rimanere nella rosa di Conte vista l'impossibilità di fare acquisti sul mercato. Niente di tutto questo:, senza togliere spazio alla sua crescita e mantenendo il controllo dei progressi di Lucien. Di certo,. Ma rispetto all'idea di richiamarlo è cambiato tutto. E Agoumé sorride: sa anche lui che è meglio così, per tutti.