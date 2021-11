Il Bayern Monaco vorrebbe comprare Pedri del Barcellona. Il giovane esterno spagnolo ha appena rinnovato con i Blaugrana fino al 2026 e ha una clausola rescissoria di un miliardo di euro. Ma, come riporta Sport, il club bavarese non sarebbe spaventato dal prezzo e sarebbe pronto a superare il record di 80 milioni raggiunto con Lucas Hernadez. Il Bayern, inoltre, vuole sfruttare i problemi finanziari del Barcellona per convincere la società a cedere il calciatore.