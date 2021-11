Il Bayern Monaco si appresta a perdere un altro difensore a parametro zero, dopo il doloroso addio della scorsa estate di David Alaba. Le strade dei bavaresi e di Nickasl Sule con ogni probabilità si divideranno. Sul difensore tedesco c'è il Newcastle: come riporta Sport Bild il giocatore sarebbe infatti uno degli obiettivi concreti dei Magpies per la prossima stagione, tanto che il suo entourage avrebbe già allacciato i contatti coi bianconeri per trovare un'intesa economica in vista del 2022.