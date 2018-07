Jérômepuò dire addio al Bayern Monaco in questa finestra di mercato, ma le condizioni fissate dai campioni di Germania continuano a complicare il trasferimento. Secondo Inside Futbal, anche il Paris Saint-Germain si è defilato dalla corsa al difensore centrale tedesco: il motivo è da ricercare nella richiesta dei bavaresi per il cartellino del giocatore: circa 60 milioni di euro, una cifra considerata eccessiva dai parigini. Boateng era stato accostato anche alla Juve, ma i bianconeri non sono intenzionati ad affndare il colpo a queste cifre.