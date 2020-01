Ilsta ancora sbadigliando, dopo una notte da sogno con il, che si ritrova già il gol dell'anno davanti agli occhi. Sì, perché nella sfida dell', che apre il 2020, tra, Alireza ​calpesta le orme lasciate da Olivieril primo gennaio del 2017, all'Emirates, in Arsenal-Crystal Place, e realizza quello che è già... il gol dell'anno.Sotto uno a zero contro i Blues di Lampard, i Seagulls, incitati dal proprio popolo, trovano il pari grazie alla magia dell'iraniano: una sponda aera viene trasformata in una splendida rovesciata dall'ex, capocannoniere dell'due stagioni fa, pagato 17 milioni di euro dal Brighton (acquisto più caro della storia del club), che realizza il suo secondo gol consecutivo dopo più di 500 giorni senza reti.Era stato nominato, dai tifosi inglesi, ilin, il peggior acquisto della scorsa stagione: 25 presenze, 0 gol e 0 assist nel 2018/19; 4 presenze e 2 gol in questa stagione. La prima, il 28 dicembre 2019, contro il Bournemouth, festeggiata con le lacrime per chiudere un anno da incubo; la seconda, oggi, con la rovesciata accompagnata da incredulità per iniziare alla grande l'anno. E tornare quell'attaccante che in, due anni fa, aveva messo insieme 22 gol e 14 assist, facendo innamorare il Brighton. Che ora lo coccola, con un pubblico che lo ha sempre incitato. E che, almeno per due pomeriggi, è stato ripagato. Con bellezza ed emozione.