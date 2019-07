Va a ser un verano interesante. pic.twitter.com/duUXPJxZa6 — Vicente Azpitarte (@Azpitarte) 17 luglio 2019

No es una operación fácil pero tras la salida de Ceballos, al Madrid le podrían faltar dos fichajes en el centro del campo: Pogba, Eriksen o Van de Beek.



El ACMilan no pasa por el mejor momento económico pero una cesión con opción de compra para el verano que viene es viable. — Vicente Azpitarte (@Azpitarte) 17 luglio 2019

Vicente, giornalista spagnolo, amico e biografo del, centrocampista del, apre alla possibilità di un immediato futuro in rossonero: "Sarà un'estate interessante. Non è un'operazione facile, ma dopo la partenza di Ceballos, il Real Madrid potrebbe fare due acquisti a centrocampo: Pogba, Eriksen o Van de Beek. Il Milan non attraversa un grande momento economico, ma un trasferimento con opzione di acquisto per la prossima estate è fattibile".