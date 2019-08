Icardi volta le spalle al Napoli e aspetta la Juventus con il rischio di rimanere fermo in nerazzurro. Questo, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, è il quadro relativo al futuro dell'argentino per il quale oggi scade l'ultimatum di De Laurentiis. Si va verso il no di Icardi al Napoli, che aveva offerto 65 milioni all'Inter e 7,5 milioni a stagione al giocatore.