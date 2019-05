L'abbraccio della sua gente. Le lacrime del suo popolo. Il giro di campo nel suo stadio. Con la sua musica. Daniele De Rossi ha salutato Roma, la Roma e tutti i tifosi, ora però è tempo di nuove sfide. Prima le vacanze, con la famiglia, tra Hawaii e Giappone, poi il mercato, perché a breve sarà giunta l'ora di fare delle scelte. Il cuore è giallorosso, con una piccolissima sfumatura di Azur y Oro. Sì, il Boca Juniors qualche palpitazione gliel'ha regalata. E proprio gli Xeneizes possono esserci nel suo futuro.



APPUNTAMENTO - Angelici, presidente del club argentino, e Nicolas Burdisso, direttore sportivo, lo stanno corteggiando da tempo. L'ex difensore di Inter e Roma, compagno in giallorosso di DDR, nella notte è uscito ancora di più allo scoperto: "​ Lui è un amico e ci parlo ogni giorno. Ha sempre manifestato la volontà di venire qui. Ci ho parlato fino a qualche giorno fa, poi l'ho lasciato tranquillo perché c'è stata la sua partita d'addio. Gli ho detto che ci piacerebbe averlo con noi e in questi giorni torneremo a parlare". Se ne è parlato e se ne parlerà. Appuntamento fissato, quindi, con l'entourage che non smentisce. Prima, però, le vacanze, necessarie, per pensare. E pensare bene cosa fare. Col Boca che lo vuole e lo aspetta, senza mettergli fretta.