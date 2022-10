Vincere grazie ai rivali di sempre: è quello che è successo nell'incredibile finale del campionato argentino. Il Boca Juniors si aggiudica il titolo dopo gli ultimi rocamboleschi 90 minuti. Gli Xeneizes vincono il trofeo dopo aver pareggiato 2-2 nell'ultima partita contro l'Independiente. In contemporanea il Racing, in lotta testa a testa con il Boca per il titolo, perde contro il River Plate per 2-1. Al fischio finale Boca a 52 punti, Racing a 50. Ed esplode la festa alla Bombonera: il Boca è campione grazie alla vittoria dei rivali storici del River.