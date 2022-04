IL TABELLINO

fiolosofeggiava il sommo filosofo dell’idealismo. Corre l’’obbligo – con tutto il rispetto dovuto a Benedetto Croce – di correggerlo.nel primo tempo e infine, all’ultimo palpito del match, a ribaltare il risultato.. Conche non ha il riflesso per correggere la parata e si lascia sfuggire il pallone nel sacco. Per chi ci crede, alla jella, il nome Bodo Glimt insomma è di quelli maledetti., nel girone di qualificazione di Conference League.la Roma l’ha banalmente fallita.Era passata in vantaggio, la squadra di Mourinho, allo spirare del primo tempo conUna buona squadra, senza campioni conclamati ma dotata di corsa, spirito e buona organizzazione di gioco, nonché di quella quadratura mentale che la Roma è andata smarrendo col trascorrere dei minuti, costretta a difendere il vantaggio senzariuscire a replicare in attacco.alla lunga si è rivelato inefficace se non dannoso. Pellegrini ha avuto sul destro il pallone del vantaggio ma il suo siluro ha trovato il pugno proteso di. E salvo qualche mischia estemporanea la partita ha continuato a farla il Bodo, caparbiamente convinto che dai e dai sarebbe riuscito a trovare il buco giusto per perforare Rui Patricio. Ci è riuscito con una capocciata di Vetlesen servito da un calcio di punizione calciato dal largo da, calcio di punizione sciaguratamente procurato da Vina (ammonito nella circostanza) con un inutile spintone su Mugisha, subentrato all’anguillesco Koomson.(“la peggiore partita della mia carriera”) e al netto della qualificazione alla semifinale di Conference League, reclama di lavare l’onta insopportabile.al cospetto di quasi novemila tifosi fasciati di giallo come bomboniere che non smettono un attimo di incitare la propria squadra,. Anzi, Mou dalla panchina invita i suoi a tenere alto il baricentro per non allungare eccessivamente la propria squadra e contenere le sfuriate dei norvegesi. Giocaper Smalling e dall’altra parte non è neppure in panchina la stella Solbakken che piace a Mourinho, lo sostituisce, un ghanese dalla corsa razzente che mette a dura prova i garretti di Kumbulla., che non si concede a svolazzi, attacca dritto per dritto allargando le azioni sugli esterni, nel tentativo, si presume, di allargare la difesa a tre romanista. Si gioca ad uno, massimo due tocchi, le punte norvegesi agiscono in pressing alto sui difensori romanisti e la Roma prova a scavalcare il centrocampo avversario facendo perno sui, in grande spolvero, e sulle accelerazioni di Pellegrini che agisce quasi come punta centrale, mentresgusciando fra i “cagnacci” del Bodo: Moe, Hoibraten e Wembangomo, mentre Zalewski deve guardarsi al largo dagli arrembaggi di Vetlesen efa argine su Hagen e Karsdorp tiene d’occhio l’aitante ma fumoso Pellegrino palleggiandolo con Mancini e scivolando in avanti a chiudere su Saltnes.e nella prima mezz’ora è il Bodo a pungere dalle parti di Rui Patricio con le iniziative di Saltens (esterno della rete) e Vetselen (diagonale troppo largo). Il giallo a Cristante (trattenuta su ripartenza di Hagen) condiziona il centrale giallorosso e “smoscia” le iniziative della Roma.manca l’ultimo passaggio e però le iniziative sono pepate. Occorre attendere il 37’ per ammirare la piroetta di Abraham (acciaccato ma deciso a proseguire) servito dall’assist guantato di, e la bella uscita bassa del portiere del Bodo a negargli il gol. Gol che arriva allo scadere in capo ad un’azione fulminea della Roma (una delle poche) col solito Mkhitaryanche imbecca: sinistro chirurgico sottomisura fra palo e portiere e Roma in vantaggio. 1-0.conquista il pallino del gioco e non lo molla più. La Roma si rattrappisce e perde baldanza e sicurezza, mentre il termometro precipita qualche grado sotto lo zero.. All’ennesimo assalto alla porta romanista, (11’) il pallone schizza dall’ottimo Koomson all’accorrente Wembangomo, il difensore esterno mancino si avventa e calcia dai venti metri, la schiena dicorregge involontariamente la traiettoria del pallone,è pigro a correggere la parata e il pallone si insacca. 1-1.Si difende senza ricucire. Mourinho ha una bella pensata, toglie Mikhitaryan, il più vispo e reattivo dei suoi, e lo sostituisce con Shomurodov. Gli serve un contropiedista, d’accordo, ma tanto valeva escludere il compassato Oliviera, il quale peraltro ha il merito di soffiare di misura il pallone a Vetlesen che si appestava a spararlo nel sacco da pochi metri, raccogliendo il bel cross dalla destra di Koomson., quasi omonimo del capitano giallorosso, esce dal lungo letargo e con le lunghe leve ribalta il fronte del gioco, aggiungendo munizioni all’arsenale del Bodo.e ricorre a Smalling. Due volte con Kumbulla e Pellegrini la Roma sfonda le difese avversarie e butta il pallone nella porta del Bodo ma la posizione di fuorigioco dei due in entrambi i casi è nettissima.Vina si slancia a corpo morto su Migisha che stava provando a sgusciare dal fondo e lo abbatte. Fallo e cartellino giallo. La battuta di Pellegrino è perfetta per la testa di, sulla deviazione ancora(oscar nero della serata) corregge la traiettoria del pallone con l’anca e inganna Rui Patricio. 2-1 Bodo Glimt.Ora si fanno voti affinché il calendario delle coppe europee non si diverta mai più a chiamare in causa questi satanassi norvegesi quando nell’urna esce il nome della Roma.Marcatori: 43' Pellegrini, 56' Saltnes, 89’ VetlesenAssist: 43’ MkhitarynanAmmoniti: Cristante, Vina (R)BODØ/GLIMT: Haikin; Sampsted, Moe, Høibråten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Koomson (83’ Mugisha), Espejord (77' Boniface), Pellegrino. All.: Knutsen.ROMA: Rui Patricio; Mancini (68' Smalling), Kumbulla, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski (65' Viña); Pellegrini, Mkhitaryan (65' Shomurodov); Abraham. All.: Mourinho.Arbitro: Serdar Gözübüyük