Negli ultimi due anni era già stato proposto da intermediari, ma le priorità in casa Juve erano altre. Ora i bianconeri però ci hanno ripensato. E quando il Bologna ha bussato per Moise Kean, Leonardo Spinazzola e Stefano Sturaro, la Juve nell'aprire ai prestiti ha anche fatto una richiesta: restare aggiornati su tutti gli interessamenti per Mattias Svanberg. Il centrocampista svedese del Bologna, infatti, sta stuzzicando parecchio la fantasia della squadra mercato bianconera. Sarà lui il prossimo colpo del futuro di Paratici?