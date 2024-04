Il Bologna vince ancora e prova a blindare il quarto posto: Roma e Atalanta inseguono per la Champions

34 minuti fa



Il Bologna non sbaglia un colpo, batte anche la Salernitana (ottava vittoria nelle ultime nove partite) e prova a blindare il quarto posto. Secondo i betting analyst, la qualificazione dei felsinei è scesa ora tra quota 1,93 e 2, con gli uomini di Thiago Motta che vedono ad appena due lunghezze il terzo posto della Juventus. Bianconeri che hanno raccolto una sola vittoria negli ultimi due mesi, ma che per i bookie non rischiano il ritorno in Champions, che vale tra 1,08 e 1,10. Dietro il Bologna, invece, impazza il testa a testa tra Roma e Atalanta, le quali sono reduci, rispettivamente, dal pareggio con il Lecce e dalla netta vittoria contro il Napoli: entrambe inseguono il quarto posto a quota 3. A uscire con le ossa rotte dal weekend di Pasqua è proprio il Napoli, che, insieme alla Fiorentina, vede quasi azzerate le speranze di qualificazione alla Champions, che si gioca ora a 50 volte la posta. Il successo in extremis contro la Juventus tiene ancora accese le speranze della Lazio, che però, visto l’ampio gap ancora da colmare, si attesta a quota 30.