Marko Arnautovic resta un nome in orbita Bologna. La dirigenza rossoblù - riporta Il Resto del Carlino - è in contatto con il fratello-procuratore dell'austriaco e spera infatti di avere delle risposte già entro la fine di maggio: la proposta è un biennale da 2,5/3 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, qualora si liberi a zero dallo Shaghai.