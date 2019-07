Anche il giovane Dusan Vlahovic, con la rete segnata ai campioni portoghesi del Benfica, si mette all’inseguimento di Cristiano Ronaldo nella classifica dei bomber dell’estate 2019. Il fenomeno della Juventus ha 4 punti grazie ai gol contro Tottenham e Inter. Sono entrati in classifica anche i granata Belotti, Zaza e Ansaldi. Questa la graduatoria attuale:







4 punti: Ronaldo (Juventus)







2 punti: Vlahovic (Fiorentina); Higuain (Juventus); Criscito, Ghiglione, Hiljemark e Kouamé (Genoa); Correa e Patric (Lazio)







1 punto: Despodov e Pavoletti (Cagliari); Simeone e Sottil (Fiorentina); Sensi e Brozovic (Inter); Luis Alberto (Lazio), Callejon, Insigne, Younes e Verdi (Napoli); Valoti e Petagna (Spal); Belotti, Ansaldi e Zaza (Torino); Rodrigo Becao e Ter Avest (Udinese)







Questi sono i criteri per la classifica del Bomber dell’estate 2019 di calciomercato.com, classifica che si basa sulle amichevoli, sui preliminari di Europa League del Torino e sui primi turni della Coppa Italia, da oggi all’inizio del campionato.







2 punti: a ogni giocatore della nostra Serie A che realizza 1 gol contro una squadra dei primi 5 campionati d'Europa (Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A), contro formazioni argentine e brasiliane, contro le squadre che hanno vinto il proprio campionato (per esempio Ajax, Benfica, Young Boys).







1 punto: a ogni giocatore della nostra Serie A che realizza 1 gol contro una squadra di seconda serie dei primi 5 campionati d’Europa, contro una squadra di prima serie di tutta Europa (che non appartenga ai primi 5 campionati) e di tutto il resto del mondo.







Prendiamo in esame anche le amichevoli fra una squadra A e una squadra B, assegnando 1 punto al giocatore della squadra A che segna alla squadra B e 2 punti al giocatore della squadra B che segna alla squadra A.