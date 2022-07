Sempre il trio formato da Colombo, Giroud e Nestorovski guida la classifica del bomber dell’estate 2022 con 6 punti. Alle loro spalle, staccato di un solo punto, il granata Horvath. Le 8 amichevoli di oggi, sabato, potranno modificare ulteriormente la graduatori. Questi i nostri criteri:



3 PUNTI per ogni gol segnato contro le formazioni della serie maggiore dei 5 principali campionati d'Europa, vale a dire Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Liga e Serie A.



2 PUNTI per ogni gol segnato contro le formazioni della serie maggiore di tutti gli altri campionati e della seconda serie di Inghilterra, Germania, Francia, Spagna e Italia.



1 PUNTO per ogni gol segnato contro le formazioni della terza serie di Inghilterra, Germania, Francia, Spagna e Italia, contro le formazioni di seconda serie di tutti gli altri campionati e nelle partite fra squadra A e squadra B dello stesso club.



Classifica del bomber estate 2022



1°: Colombo (Lecce); Giroud (Milan); Nestorovski (Udinese) 6 punti



4°: Horvath (Torino) 5 punti



5°: Lautaro Martinez (Inter); Zaniolo (Roma) 4 punti



7° Gagliardini e Asllani (Inter); Kristoffersen e Cavion (Salernitana); Agudelo (Spezia); Benkovic e Pereyra (Udinese) 3 punti



14°: Sottil (Fiorentina); D'Ambrosio e Correa (Inter); Da Graca e Compagnon (Juventus); Kvaratskhelia, Anguissa, Politano e Petagna (Napoli); Felix, Tripi e Lorenzo Pellegrini (Roma); Leris (Sampdoria); Frattesi, Harroui, Defrel, Henrique e Alvarez (Sassuolo); Verde, Nzola e Antiste (Spezia); Lukic (Torino) 2 punti



37°: Milanese, Tsadjout, Bonaiuto, Ciofani e Frey (Cremonese); Zurkowski e Jovic (Fiorentina); Immobile, Basic, Bertini, Milinkovic, Pedro, Cataldi e Cancellieri (Lazio); J. Gonzalez (Lecce); Valoti, Mota Carvalho, Ranocchia e Siatounis (Monza); De Luca, Sabiri, Caputo e Damsgaard (Sampdoria); Djuric, Lasagna e Piccoli (Verona) 1 punto