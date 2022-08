un occhio all’ultimo risultato, un altro al valore dell’avversario appena incontrato. Il voto di giornata è puntuale: la (nostra) favorita scudetto può prendere anche un voto inferiore a chi la segue nel pronostico. La griglia di partenza sarà definitiva solo dopo il 1° settembre, quando il mercato sarà chiuso e si conoscerà la reale forza delle squadreUn gioco che divide e che a mercato aperto per noi vede tutti dietro Milano, più al Milan che all’Inter in verità. Dopo Milano, in partenza c’erano la Roma e la Juventus, ma un po’ gl’infortuni e un po’ il gioco e i primi risultati, come si fa a non stupirsi per ilil secondo su 2). Kwara sembra forte come (forse) nessuno sospettava. Spalletti ha tanto lavoro da fare, AdL gli ha cambiato mezza squadra, ma il calendario gli ha dato una mano: partenza in discesa contro 2 candidate alla retrocessione. Il difficile deve arrivare, ma le premesse sono buone.A proposito:ha strappato il primo pareggio del campionato alma vende come previsto anche Barak. Per Cioffi sarà impossibile restare all’altezza di chi l’ha preceduto, basta che Setti lo sappia. Galliani al, come i gol presi) sapeva che stava confezionando una polpetta avvelenata per Stroppa: non s’è mai costruita così una squadra che funziona. Il decimo posto dichiarato, oggi pare più un miraggio che una prospettiva.Benino lacontro una bella: tanto contropiede, un classico per Mourinho e una buona solidità difensiva. Il doppio ko Wijnaldum-Zaniolo non ci voleva, ma la base sembra abbastanza ampia per metabolizzare la doppia botta di malasorte. Alvini ha messo su una bella Cremonese: dopo tanti complimenti merita i primi punti. Male davvero la: Allegri si racconta soddisfatto per non aver preso gol contro Sassuolo e. Non ci sarebbe bisogno di aggiungere altro. Vlahovic è uno spreco in una squadra che non ha ancora un gioco, ma nemmeno giocatori (esce Alex Sandro, entra De Sciglio: è tutto dire), Di Maria è stata l’illusione che ha nascosto le difficoltà del debutto. Sabato allo Stadium arriva la Roma: guai a perdere, ma oggi non è assurdo ipotizzarlo.Bene l’travolta dagli elogi, forse troppi visto l’avversario, il più brutto, anche qui: come i gol presi) che San Siro ricordi. Inzaghi ha trovato anche il gol di Martinez e si gode la conferma di Skriniar. Se resta davvero così, con un difensore in più, l’Inter è certamente da scudetto, anche se iloggi continua a sembrarci migliore. Contro l’, Pioli ha riproposto un’altra volta in partenza il Milan dello scorso anno e sinceramente non si capisce perché. Maldini e Massara hanno investito gran parte del budget su De Ketelaere: vero è che è arrivato tardi, che non è ancora in condizione, ma basta quel che si vede per capire che è un altro giocatore rispetto a Diaz. E perché allora non partire col belga e dare spazio a qualcun altro quando è stanco? Meglio Adli di Diaz, detto per inciso.Checché ne dica Sarri,tutt’altro che brillante in casa del. Eppure la squadra biancoceleste sarà venerdì un bel test proprio per l’Inter, nella partita finora dal maggior contenuto tecnico rispetto ai valori dello scorso campionato (Atalanta-Milan: ottava vs prima; Juventus-Roma: quarta vs sesta Lazio-Inter: quinta vs seconda). Sarri deve rapidamente risolvere – secondo anno di fila – la questione Luis Alberto, che pare aver rinunciato al ritorno in Spagna, ma ancora non scalda il cuore del suo allenatore. È possibile rinunciare a tanta qualità? Il bomber Immobile non avrebbe dubbi su cosa rispondere.Tra i mediocri di giornata finisce anche la, la prima squadra già alle prese con le Coppe europee, che lasciano sempre qualcosa nelle gambe e nella testa, turnover forzato compreso. Meglio l’più cuore che gioco, ma per salvarsi serve anche quello. Primo punto per, dopo la buona prova col Milan) e, pesante) e prima vittoria per ilcontro il piccolodi Baroni, cui per salvarsi non possono certo bastare entusiasmo e buona volontà.per questa e altre 2 volte ancora si prosegue tra certezze, obbiettivi e speranze, ben sapendo che i pronostici non li sbaglia solo chi non li fa.@GianniVisnadi