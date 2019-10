Il Borussia Dortmund guarda alla serie A e non solo per studiare il suo prossimo avversario in Champions League (l'Inter). Anche le questioni di mercato attraggono gli occhi dei tedeschi verso il nostro campionato; secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbero due gli obiettivi dei gialloneri: Dries Mertens del Napoli e Ricardo Rodriguez del Milan.