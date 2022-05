Dopo due anni di Championship, il Bournemouth festeggia il ritorno in Premier League. Per la squadra di Scott Parker - e giocatore di Chelsea e Tottenham - è stata decisiva la vittoria per 1-0 contro il Nottingham Forrest. A firmare la rete promozione è stato il classe '92 Kieffer Moore, arrivato a gennaio ha giocato perché subito dopo il debutto ha rimediato una frattura al piede rimanendo tre mesi fuori, ma oggi si è preso la sua rivincita. E ha firmato il suo terzo gol dopo una doppietta allo Swansea (decisiva, anche quella).



Il Bournemouth conquista così la promozione in Premier con una giornata d'anticipo raggiungendo il Fulham già promosso. Il capocannoniere della squadra è Dominik Solanke, ex gioiello delle giovanili del Chelsea con cui ha vinto anche una Youth League insieme a Tammy Abraham. Quest'anno Solanke ha totalizzato 29 reti in 45 partite, diventando il bomber del Bournemouth e chiudendo la classifica cannonieri al secondo posto dietro Mitrovic.