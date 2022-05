Con la stagione prossima alla conclusione,in scadenza di contratto esu quella che potrebbe essere la sua prossima destinazionecompagna della Joya. Nel corso della trasmissione di Urbana Play, "Perros de la calle", ha dichiarato: "(ride, ndr). Boca Juniors? Guarda, prima di farlo andare al Boca… mio padre brucia Troia.".- Con tre giornate ancora da giocare e un posto nella prossima Champions League già blindato in anticipo dal club bianconero,immediatamente dopo la comunicazione ufficiale dei vertici dirigenziali della Juve (e le parole di Maurizio Arrivabene del 21 marzo scorso)L'amministratore delegato nerazzurro è un vecchio estimatore del calciatore, avendo condotto in prima persona la trattativa per portarlo a Torino nell'estate 2015, ma senza una cessione eccellente in attacco e un sacrificio di Dybala sulle richieste economiche (vicine ai 10 milioni di euro netti, bonus compresi) la pista rimane molto complicata.nell'eventualità di una separazione da Luis Suarez,a tinte saudite, forte di una proprietà dal potenziale economico smisurato,sono pronti ad entrare nella contesa per uno dei parametro zero più intriganti del prossimo mercato estivo.