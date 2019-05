La Fiorentina deve fare i conti con diverse indisposizioni in vista della gara contro il Milan. "Un bricolage", così Il Corriere dello Sport definisce la formazione che Vincenzo Montella sta studiando per affrontare i rossoneri. Pezzella è infortunato, Veretout squalificato. In difesa, spazio alla coppia centrale Ceccherini-Hugo, con Milenkovic e Biraghi sugli esterni, ma Laurini potrebbe prendere il posto del brasiliano, con il serbo che scalerebbe centrale.



A centrocampo, Edimilson con Benassi e Dabo, sebbene Gerson scalpiti sul secondo. Chiesa, Muriel e Simeone potrebbero comporre il tridente offensivo, ma Mirallas incalza per un posto e anche Vlahovic potrebbe avere un'opportunità.