Il 'cabezazo' di Vidal: gran gol in Libertadores VIDEO

Quello che ha fatto Arturo Vidal nella notte, in Sudamerica lo chiamano "cabezazo". Un colpo di testa con un mix di genio e pazzia. Qualcuno una cosa così non l'avrebbe neanche pensata, lui è riuscito a mettere il pallone in porta: Allianz Lima-Colo Colo, fase a gironi di Coppa Libertadores. La partita finisce 1-1 grazie alla giocata decisiva dell'ex centrocampista di Juventus e Inter a poco più di dieci minuti dalla fine: cross da destra, Vidal sfugge alla marcatura dell'avversario andando incontro al pallone, si avvita di testa e riuscendo a dare forza al pallone lo spedisce in porta sul palo più lontano; per il portiere diventa un pallonetto imprendibile.





- E' il primo gol in questa edizione della Coppa Libertadores per Vidal, che ha già fatto due reti in campionato dopo sette partite. Nel finale di partita il cileno viene anche espulso per un tocco di mano che gli costa la doppia ammonizione. Salterà così la prossima partite del Colo Colo in Libertadores contro il Cerro Porteño, una gara che può diventare decisiva per la qualificazione al turno successivo: le due squadre sono a pari punti al secondo posto del gruppo A dietro il Fluminense e passano le prime due del girone, ma i paraguaiani hanno una partita in meno.