Solo ventisei minuti per Cyril Thereau con la maglia della Fiorentina in questa stagione: nonostante il gol in amichevole nel ritiro di Malta contro l'Hibernians, il francese è in uscita dalla società viola ma vorrebbe restare a Firenze. I toscani hanno ricevuto il contatto del Cagliari: serve però una proposta decisamente allettante per convincere il calciatore a lasciare l'attuale squadra. Come riportato da La Nazione, a causa di ciò la trattativa non si concretizzerà a breve.