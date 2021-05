IL TABELLINO

Trentun punti, tre in meno dello, quattro in meno del(13 punti conquistati nelle ultime 5 gare),E per credere in quel miracolo deve fare almeno 7 punti nelle prossime 3 partite,Il Cagliari ha vinto nel secondo tempo, quando Semplici ha cambiato l’assetto passando al 4-2-3-1 emolto meglio del Benevento. Che nel primo tempo ha avuto per tre volte la palla del vantaggio e se il Cagliari ora si sente quasi in salvo lo deve sì alle reti di, ma anche alle tre parate decisive dinei primi 45'. L’episodio che ha deciso la partita e forse la salvezza è racchiuso. In pieno recupero, Joao Pedro ha chiuso la partita sul 3-1.in realtà era una di quegli acquazzoni estivi che come arrivano, se ne vanno.. Una squadra non dentro se stessa, una squadra impaurita e con le gambe molli sarebbe saltata in aria, ma il Benevento in quel primo tempo era l’esatto contrario, aveva ancora energie e ancora fiducia,e a costruire altre tre nitide occasioni da gol.Il Cagliari si è abbattuto con la furia di Nainggolan, Marin e Nandez sulla difesa campana, conquistando il primo angolo col secondo attacco.mettendolo all’incrocio dei pali. Montipò è rimasto sorpreso, ma l’errore è stato di tutta la linea difensiva del Benevento rimasta schiacciata nella propria area, nessuno è salito a chiudere sul greco.e non ha perso tempo mostrando il giallo prima a Schiattarella e poi a Pavoletti., ma lo ha fatto con coraggio e organizzazione arrivando al pareggio grazie a un imperdonabile errore di: passaggio indietro. Era il 16' e lo spareggio era di nuovo in parità. Da quel momento e fino all’intervallo è stata la squadra di Inzaghi a fare la partita e a costruire le occasioni migliori.la prima sul sinistro di Caprari, la seconda su colpo di testa di Schiattarella, la terza su colpo di testa di Caprari dopo l’azione più bella dei primi 45' avviata da Roberto Insigne e rifinita da un cross di Depaoli. La squadra di Semplici faticava a opporsi per una serie di ragioni. (1) Era diminuito in fretta il tono dinamico di Nainggolan. (2) Dietro solo Godin era affidabile al cento per cento (di testa era imbattibile), non Ceppitelli e tanto meno il giovane Carboni che Lapadula andava a puntare: non a caso a inizio ripresa è rimasto negli spogliatoi. (3) Il lavoro del tridente di Inzaghi era di ottima qualità, a cominciare da Lapadula. (4) Mancava ai sardi l’apporto tecnico di Joao Pedro, fuori da una partita che si giocava molto sui nervi. (5) Avvertiva più del Benevento i 30° sul prato del “Vigorito”.Il tecnico fiorentino ha capovolto la gara nell’intervallo, risolvendo per prima cosa i problemi difensivi:e Cagliari schierato col 4-2-3-1. Il cambiamento ha dato l’effetto desiderato dai sardi. Il ritmo è diminuito, il Benevento non era più aggressivo come nel primo tempo e ora,la soluzione-Pavoletti diventava la prima risorsa. Zappa è sceso due volte, nella prima occasione con il suo cross ha messo la palla sulla testa del centravanti ma la mira non era quella giusta, nella seconda l’ha portata sui piedi di Nandez, cross preciso dell’uruguayano e stavolta Pavoletti (marcato male da Glik e Depaoli) non ha sbagliato, colpo di testa e Cagliari di nuovo davanti.Preso il secondo gol, Pippo ha cambiato quattro giocatori in 5 minuti, potenziando l’attacco con Gaich per Insigne, scongiurando un secondo giallo di Schiattarella con l’ingresso di Viola, rinfrescando il centrocampo con Improta per Hetemaj e togliendo infine Depaoli, primo responsabile della rete di Pavoletti, con l’inserimento di Letizia. Poi dentro anche Di Serio (per Caprari) e Benevento con un tridente puro.Semplici aveva messo Asamoah perché Lykogiannis si era infortunato e proprio Asamoah è intervenuto in area su Viola.Palla sul dischetto con Godin e compagni a urlare che quello non era rigore.Quando ha detto che il rigore non c’era più, Inzaghi gli ha urlato di tutto.In pieno recupero, è partito ancora Nandez in contropiede, assist per Joao Pedro e gol del 3-1.Benevento-Cagliari 1-3 (primo tempo 1-1)Marcatori: 1' Lykogiannis (C), 17' Lapadula (B), 64' Pavoletti (B), 95' Joao Pedro (C)Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli (71' Letizia), Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj (71' Improta), Schiattarella (66' Viola), Ionita; R. Insigne (66' Gaich), Caprari (76' Di Serio); Lapadula. All. InzaghiCagliari (3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni (45' Zappa); Nandez, Marin (87' Duncan), Deiola (87' Rugani), Lykogiannis (76' Asamoah); Joao Pedro, Nainggolan; Pavoletti (95' Cerri). All. SempliciArbitro: Daniele Doveri di Roma 1Ammoniti: 9' Schiattarella (B), 12' Pavoletti (C), 55' Tello (B), 57' Deiola (C)