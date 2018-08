Guarda insistentemente in casa Genoa il nuovo Cagliari targato Rolando Maran per puntellare la propria difesa.



Tra le richieste di mercato avanzate dall'allenatore veneto ai propri dirigenti ci sarebbero infatti ben due centrali del Grifone con i quali ha già lavorato in passato. Si tratta di Ervin Zukanovic e Nicolas Spolli.



Il Cagliari vorrebbe provare ad accontentare il proprio tecnico portandone almeno uno dei due in Sardegna. Operazioni in ogni caso molto difficili. La società ligure non appare infatti intenzionata a privarsi di due pedine considerate fondamentali per esperienza e tatticismo da Davide Ballardini.