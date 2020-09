C'è ancora qualche intoppo per il trasferimento di Zito Luvumbo al Cagliari. L'esterno d'attacco angolano del Primero de Agosto nei giorni scorsi ha avuto nuovi contatti con il club rossoblù ma la trattativa ancora non decolla. Ad approfittarne potrebbe essere il Parma dell'ex ds rossoblù Carli, che segue con interesse l'angolano classe 2002 e la settimana prossima si incontrerà con gli intermediari per provare a inserirsi nell'operazione. Già 2 presenze in nazionale A, il suo ruolo naturale è largo a destra in un tridente d'attacco. Il Cagliari lo tratta ma i tempi si allungano, il Parma prova l'inserimento.