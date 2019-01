Il Cagliari saluta Daniele Dessena, diventato ufficialmente un giocatore del Brescia. Questo il sentito messaggio del club sardo per il proprio capitano: "Anima e cuore, passione e determinazione, una dedizione totale alla causa: Dessena chiude una fantastica avventura con il Cagliari che lo ha visto protagonista per ben 9 stagioni. Da quella 2009-2010 e dal gennaio 2012 a oggi: 206 partite giocate e 12 gol.



Nato a Parma, ma di origini sarde, Dessena ha stretto subito un rapporto forte con il Cagliari e la Sardegna, legame che lo ha portato nel 2015 a ereditare la fascia di Capitano da Daniele Conti, onorata sia in campo che fuori. In questi anni ha saputo trovare le parole giuste per introdurre i nuovi compagni di squadra in rossoblù, mostrando con l’esempio il valore di indossare la maglia del Cagliari. Sul terreno di gioco è stato trascinatore e guerriero: impossibile dimenticare i due gol segnati al Palermo sotto la Nord in un match cruciale per la salvezza, alla sua prima da titolare dopo un lungo infortunio che lo aveva fermato nella trionfale stagione della promozione.



Per Daniele inizia ora un nuovo capitolo: il Cagliari lo ringrazia di cuore per quanto fatto in tutti questi anni in rossoblù, augurandogli il meglio per il continuo della sua carriera.



In bocca al lupo, Capitano".