Nella stagione negativa del Cagliari che sta lottando per non retrocedere, c'è un giocatore che sta rendendo al massimo mettendosi in vetrina: si tratta di Raoul Bellanova, ex pupillo di Gattuso ai tempi del Milan e arrivato in prestito dal Bordeaux. Secondo quanto racconta l'Unione Sarda l'esterno destro può essere riscattato per 500mila euro, ma a oggi la valutazione del giocatore è di circa 10 milioni di euro.