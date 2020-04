. Senza aggiungere, alquanto ipocritamente, l'aggettivo possibile dopo il sostanziale al più presto: dire al più presto possibile vuol dire tutto e niente, ciascuno dilata o restringe quel possibile a seconda e a misura dei suoi interessi e convinzioni.Smetto di domandarmelo anche perché, siamo onesti,Calcio ancora più di prima fruito e vissuto e, per così dire, messo in onda nella vita di chi lo segue esclusivamente in forma mediata dalla televisione.: resteranno sostanzialmente immobili la stessa enfasi d'ordinanza, la stessa narrazione monotonamente iperbolica. Al netto per un po', speriamo, delle metafore guerriere e guerresche. Per il resto, come niente fosse.Anzi, qualcosa in più nel calcio tutto tv. Scommetto su sermoni, tirate, odi cantate e auto incenso per la funzione lenitiva del calcio tv. Una sorta di cantato e monocorde gioca che ti passa, anzi guarda che ti passa.Si sfiorerà nelle presentazioni tv pre partita (e anche durante e dopo), dalla paura, dalla preoccupazione. Si rischierà il grottesco, ma pochi ci cadranno dentro con tutti e due i piedi. I più resteranno sospesi tra il ridicolo e il tragico, terra ampia e indefinita.Certo, era sputo da eccesso di salivazione, diciamo all'ottanta per cento. Altro 10 per cento di sputo in campo veniva da machismo in scarpini e il restante 10 per cento da normale e franca maleducazione.in mucchio e circolo di nervosa e indignata protesta, l'affollarsi in assedio attorno all'arbitro? Era parte integrante dei doveri non scritti dei calciatori del calcio di prima. Ora si asterranno? Faranno assedio all'arbitro in circolo più largo? Ci sarà sanzione immediata per chi si avvicina ad arbitro e assistenti per fiatargli in faccia protesta?a, piramide, girotondo e saltellamento di gruppo dopo il gol?, anzi il fronte a fronte, il petto a petto tra i due giocatori quando si litiga?sulle seguenti ipotesi sul calcio che verrà:al gol come prima, si conterranno., istinto irrefrenabile., continueranno.o, sarà meno plateale ma continuerà., fiato a fiato, se lo risparmieranno.per ogni turno di Campionato. Per ogni turno circa tremila persone interessate tra spostamenti, accoglienza, servizi, televisione e gente in campo e attorno. Due eccezioni a testa a settimana mi sembra calcolo onesto e modesto.Ultima ma non ultima domanda:. Però so che la mente umana è insondabile ed elabora prodotti ineffabili.Non sono in grado di ricostruire provenienza, origine, per dirla in termini medici eziologia. Nata in qualche landa neuronale desertificata della logica anche minima, è stata messa al mondo da non so chi quella del pallone che poteva essere infetto e contagioso.(il dio delle notizie lo perdoni, solo lui, nella sua infinità bontà, può)e contagioso alla Conferenza stampa di Istituto Superiore di Sanità e Protezione Civile.che era insieme di stupore e compassione.. Di quelli che andranno in campo e dintorni nel calcio che verrà, il pallone è l'unico ad essere assolutamente certo di non avere nulla, proprio nulla, a che fare con coronavirus.