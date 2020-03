Il Leganes è ufficialmente la prima squadra della storia del calcio a sbarcare su Twitch: i giocatori della squadra spagnola, attualmente in quarantena, hanno deciso di trasmettere i loro allenamenti in tempo reale sulla piattaforma online, direttamente da casa.



Lovely idea by @CDLeganes_en to make their fitness training public on twitch. Can even read the comments by the players in the chat. https://t.co/hEb4VT2eSX pic.twitter.com/z08gsyBH02