e auspicabilmente vincere. E' questo il messaggio contenuto tra le righe dell'Annual Review of Football Finance 2020 redatto da, che analizza la situazione della Serie A e degli altri principali campionati europei alla luce dei risultati evidenziati nella stagione 2018/2019. Se, l'ultima annata ha portato in dote anche una perdita operativa di 36 milioni, causata soprattutto dal rapido incremento degli stipendi.- Come ritrovare dunque un percorso virtuoso e provare ad accorciare il gap che ci separa ormai, in termini di ricavi, dai più importanti tornei del Vecchio Continente?. Il campionato inglese ottiene il 59% dei suoi introiti (3,5 miliardi) dai diritti tv, il 23% da accordi commerciali e soltanto il 13% (776 milioni) dagli incassi da partita. Rapporti assolutamente simili per il calcio spagnolo, che ottiene 521 milioni di euro dagli ingressi negli stadi, ben 1,8 miliardi dalle televisioni e poco più di un miliardo dagli sponsor.. Finché i nostri club non riusciranno ad avere gli stadi di proprietà, sarà impensabile ridurre quel margine che oggi ci vede introitare poco più della metà di quanto avviene dagli impianti tedeschi e spagnoli; ancora più netto è il gap alla voce "- Stadi nuovi, funzionali, in grado di attirare nuove possibilità di guadagno anche nei giorni non dedicati alle partite, ma ancheE' questa la ricetta fornita dal rapporto di Deloitte, che ricorda a tutti come. "Il successo del ritorno di ciascuna lega e la forza delle relazioni di ciascuna con le emittenti e i partner commerciali avranno un impatto potenzialmente significativo e duraturo sulla forza finanziaria di club e leghe", ha dichiarato. Che prova tuttavia a individuare un lato positivo della vicenda: "Prevediamo che i piani di riavvio per la Premier League e alcuni suoi pari porteranno a un rapido recupero dei risultati finanziari poiché alcuni ricavi delle trasmissioni 2019/20 verranno spinti nell'esercizio 2020/21, il che potrebbe comportare un anno di entrate eccezionali".