La solidarietà ad Inzaghi stavolta arriva direttamente... da casa sua. La Lazio non riesce ad evitare la beffa in Scozia, con il Celtic che rimonta allo scadere il gol di Lazzari. Una delusione enorme, dopo una partita gagliarda, giocata nella splendida cornice del Celtic Park. Inzaghi a fine partita non è riuscito a nascondere la delusione... tutti e due gli Inzaghi.



DELUSIONE INZAGHI - Il mister biancoceleste a fine partita era amareggiato, deluso dal risultato ma non dalla prestazione. Anche il figlio, Tommaso ha puntato il dito contro la malasorte: "La solita sfiga", ha postato su Instagram. Poche parole, ma chiare: stavolta per Inzaghi la solidarietà arriva direttamente dal proprio sangue.