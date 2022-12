Ricapitolando, il 22 dicembre scade il termine per pagare le imposte, principalmente l’Irpef, quella che pagano tutti, sospese nelle stagioni del covid. Vale per tutti, per le società di calcio e per le aziende che hanno beneficiato del non pagamento nei mesi più difficili della pandemia, quelli senza lavoro e perciò senza incassi.Il debito verso lo Stato, perché tale è, riguarda principalmente la Serie A, ma del congelamento hanno usufruito tutti, i club di B e quelli di C compresi. Il debito andrebbe saldato il 22 dicembre e invece in queste ore il parlamento voterà la rateizzazione, 60 rate mensili, 5 anni, le prime 3 da versare - pare - proprio il 22 dicembre.Secondo i presidenti non lo è, perchéPer capirci: per l’Inter, che ha un debito con la Stato di 50 milioni, si tratta di pagarne 51,5 in 5 anni. Ci ripetiamo: di cosa stiamo parlando?E quanto “costa” farsi prestare i soldi? Lo sa bene proprio Suning, che versa ad Oaktree il 12% per i 275 milioni avuti in prestito e per i quali rischia addirittura di perdere l’Inter.ma qui il punto è proprio questo: stavolta le tasse non sono state versate, quindi questa cosa ora non si può dire. Ogni contribuente dovrebbe vedere in quel 3% da pagare come mora un ulteriore aiuto, ché siamo alla dilazione (in 60 rate) della dilazione. Soldi dovuti nel 2020, che si finiscono di pagare nel 2027. Oppure volevano direttamente un premio?che gridano vendetta, non è questo il punto, non è col populismo facile che si impongono i principi. Ma se ci sono club che da inizio anno non hanno pagato o accantonato un euro per le imposte, forse la colpa non è dei governi ma di chi governa il calcio.@GianniVisnadi