North Staffordshire,sta giocando. No, non siamo impazziti tutto d'un tratto - e i precedenti, considerandocon il Perù, abbondano: quello che fa specie è checlub di Championship, prima di questa competizionela terra d'origine della madre,, essendo madrelingua inglese.- Cresciuto proprio nelloquestoche può giocareha debuttato nelprima di passare ai Rovers.sia per le gare di qualificazioni mondiali che per la Coppa America, è statoIlha vintodopo tuttadei Tre Leoni:, dato che. Lae si era sposata con un inglese: da qua la richiesta diinglese e cilena, proprio per poter eventualmente rispondere ad una convocazione del Cile.- Chiamato, ier: quest'anno col Blackburn ha realizzatogiocate, in un campionato, la Serie B inglese, superiore a diverse massime serie europee.Brereton è sbocciato al Nottingham Forest, dove ha esordito nel calcio professionistico. Ieri sera il compimento della favola,, del passato e del presente:con un discreto accento "british" in più.@AleDigio89