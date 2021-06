Asserragliato nella sua solitudine, attaccato ad alzo zero dai tifosi che hanno costellato piazze e strade di Genova con cartelloni pubblicitari gravidi di secchi ultimatum (''); alla ricerca disperata di un allenatore che prenda il posto di; alle prese col rompicapo dei concordati giudiziali di due delle sue aziende in odore di fallimento;: “Voglio fare una grande Sampdoria”, “Inaugurerò un ciclo triennale”, “Ci sono almeno dieci allenatori che farebbero carte false per venire a lavorare alla Sampdoria”.che acuiscono la rabbia dei tifosi blucerchiati, sconvolti dalle continue docce scozzesi che accompagnano il periclitante destino della loro squadra. Un tunnel del quale non si vede la fine.L’ultimo nome depennato dalla margherita dei magnifici dieci disposti, secondo Ferrero, a fare a botte pur di accomodarsi sulla panchina che fu di Ranieri risponde al nome di. E’ finito così il lungo braccio di ferro tra Ferrero e il presidente toscano Corsi, il quale pretendeva un congruo indennizzo (un milione di euro) per liberare Dionisi dall’ultimo anno di contratto; un argomento che Ferrero ha ripetutamente respinto al mittente: “Non pago per un allenatore e comunque, a conti fatti, per avere Dionisi spenderei più si quanto mi sarebbe costato rinnovare con Ranieri”. Un blitz dell’ad emiliano Carnevali ha posto fine alla commedia e lasciato la Sampdoria in braghe di tela. Dopo, che avevano preferito la B con Parma e Monza; dopoche hanno rinnovato con Udinese e Cagliari, nel mazzo dei papabili, che grazie agli sconti fiscali previsti dal Decreto crescita per i lavoratori che rientrano in Italia dall’estero, costerebbe un milione e 300 mila euro lordi, meno di(contattato, ha per ora rifiutato), all’incirca tanto quanto(sponsorizzato da Faggiano che ambisce a sostituire il ds Osti),, il tecnico della promozione del 2012, amatissimo dai tifosi, purtroppo Ferrero (che ha adottato come consiglieri per il mercato due procuratori,, alla faccia del conflitto di interessi che la Federcalcio ignora) non vuol dare l’impressione di un cedimento alla piazza.. Un busillis il nuovo tecnico e intanto la Sampdoria perde i pezzi., il capo dello scouting sta per firmare con lo Spezia dell’americano Platek. A proposito: sia Krause che Platek, prima di rilevare rispettivamente il Parma e lo Spezia, avevano bussato alla porta della Sampdoria, ricevendo da Ferrero un secco rifiuto a trattare la cessione del club blucerchiato. Il Viperetta non vuole mollare l’osso del pallone che rotola, il calcio gli ha dato ricchezza e immagine., in due distinte procedure che riguardano i concordati richiesti per, che ha in pancia la catena dei cinema romani e il Cineplex di Pontedera) e(proprietaria di 178 alloggi di edilizia popolare nel rione periferico romano di Torrespaccata, affittati al comune di Roma a un canone complessivo di 2,5 milioni di euro l’anno. A suo tempo la richiesta dei concordati aveva bloccato le procedure esecutive a carico di EF e Farvem: pignoramenti e vendita all’asta di cinema e alloggi. Procedure che, omologati i concordati, potranno riprendere il loro corso. In pratica Ferrero dovrà dire addio ai cinema e agli alloggi.Perché è rilevante la sorte delle due società che formalmente fanno capo alla figlia di Massimo Ferrero, Vanessa?. A curare la vendita sarà il trustee, il commercialista veneziano al quale Ferrero ha affidato la gestione della vicenda., disponendo che la somma di 13 milioni di euro ricavati dalla vendita della Sampdoria, sia destinata ai creditori dell’azienda EF.disponendo che la somma di 4.5 milioni ricavati dalla vendita della Sampdoria siano destinati ai creditori di Farvem. In tutto dunque 17,5 milioni di euro che saranno girati ai creditori. Vicenda chiusa, dunque? Non ancora. Mancano l’ok dell’adunanza dei creditori (fra i quali figurano alcune importanti finanziarie) e la conseguente omologa del tribunale. Qui sorge il problema che tocca la Sampdoria. In questa fase nessuno chiuderebbe l’acquisto del club; in caso di rifiuto da parte dei creditori di accettare i concordati, la Sampdoria finirebbe risucchiata nel fallimento delle due aziende o potrebbe essere vittima di una azione revocatoria, ossia la vendita del club potrebbe essere annullata. Il rebus non potrà essere facilmente risolto in tempi brevi.Risulta a chi scrive che. Di fronte all’ostacolo di cui sopra hanno azionati i freni. Vogliono vederci chiaro nella vicenda concordati e soprattutto analizzare a fondo gli ultimi due bilanci che hanno fatto segnare 13 e 14 milioni di euro di perdite di esercizio.e i tifosi si infuriano leggendo che Ferrero ci scherza su: “Per la prima squadra potrei scegliere proprio Tufano, è bravo. Oppure Bosco (il responsabile finanziario della società, ndr)”. E come la mettiamo con l’annuncio presidenziale che serviranno corposissime plusvalenze per fare quadrare i conti? Complice la pandemia i debiti sono schizzati oltre la soglia dei cento milioni. Sono 47 i milioni di prestiti garantiti dallo Stato, nessuna banca ha allargato i cordoni della borsa. L’ineffabile Ferrero ha dichiarato che tutti i giocatori della rosa sono sul mercato.