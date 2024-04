Il cardiologo dello sport Mos: 'Caso Ndicka? Diverso da Eriksen. In Serie A i controlli...'

L'ex presidente della Società italiana di cardiologia dello sport Lucio Mos, oggi esperto cardiologo sportivo, è intervenuto in diretta su TVPlay per parlare del caso che ha visto coinvolto il difensore della Roma Evan Ndicka, fermatosi per un forte dolore al petto nel corso della gara contro l'Udinese e costretto ad un ricovero d'urgenza in ospedale. In particolare Mos ha sottolineato le differenza tra quanto avvenuto al centrale ivoriano con quanto successo in passato all'ex centrocampista dell'Inter, Christian Eriksen."Ndicka non ha avuto la stessa problematica di Eriksen, perché questa può essere una banale sincope vagale. Basti pensare ai ragazzi che svengono, ce ne sono in ogni momento. Non si può dare un giudizio senza sapere cosa abbia avuto".

"Siccome gioca in Italia, la serietà dello screen sportivo in Italia è posto in modo che la gente muore meno sul campo. In Serie A i controlli sono particolarmente accurati e non credo si tratti di una patologia importante”.