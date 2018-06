Un appuntamento con la storia.Ora, però, ilè tornato. Il buio dopo la generazione d'oro di, che negli anni '70 partecipò a 2 Mondiali e vinse una Copa America; la luce ora, con giovani talenti guidati dall'esperienza di Jeffersone Paolo. Già, el Depredador, il Barbaro, il capitano. Squalificato per doping, ha lottato la sua personale battaglia per esserci in Russia: Fifa, Wada, Tas, le lettere diper chiederne l'annullamento. Non voleva mancare all'appuntamento con la storia. Lui che, della storia del Perù, è il miglior marcatore. "Mi stanno togliendo un sogno" aveva dichiarato. Restituito, sul filo di lana - Nel duro girone di qualificazione sudamericano, la squadra del ctè arrivata quinta, alle spalle di, davanti al Cile (grande assente), garantendosi lo spareggio con la Nuova Zelanda. 0-0 in trasferta, 2-0 in casa: strapp passato grazie alle reti di. 27 reti fatti, 26 subite, 26 punti fatti: questi i numeri di un girone che non fanno giustizia a una squadra che in casa, salvo il Brasile, ha messo in difficoltà tutte le big (vincendo 2-1 con l'Uruguay).- Una è seduta in panchina. Sì, perché il Tigre, che col Velez ha sfiorato una Libertadores (Ricky Alvarez, Maxi Moralez e il Tanque Silva in attacco), ha fatto diventare squadra tante buone individualità. Tra le quali spicca,e Farfan (rientrato nella blanquiroja solamente da settembre 2017, protagonista di una stagione da sogno con la) a parte, quella di Christian: classe '91 del San Paolo, cercato dal Bologna, Aladino è un trequartista, un piccolo numero 10 (che giocherà con l'8) tutta qualità e fantasia. Da segnalare anche Renato, centrocampista difensivo classe '95 del, ed Edison, esterno offensivo dell'Aalborg, classe '94, detto Oreja per via delle sue orecchie, molto grandi.- Inserito nel Gruppo C con, può lottare per il secondo posta. Cone compagni favoriti per la prima piazza, ha le carte in regola per giocarsela con le altre due: il suo Mondiale si aprirà contro i danesi e si chiuderà con gli australiani, nel mezzo i transalpini. La prima gara segnerà il suo cammino.