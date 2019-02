Noi dine abbiamo certezza da tempo, e di volta in volta riceviamo conferma. L'ultimo episodio che rafforza il nostro convincimento viene dallae resa pubblica attraverso un comunicato inserito in Fifa.com il 19 febbraio scorso ().Il testo rende noto cheCome d'abitudine il comunicato non specifica il nome del calciatore coinvolto dall'ERPA (Economic Rights Participation Agreement, la formula tecnica utilizzata per la sigla di tali accordi), ma la stampa portoghese ha fatto presto a conoscerne l'identità.il cui caso è stato da noi digiudicato emblematico della nocività che gli schemi di TPO comportano per le società calcistiche ( LEGGI QUI LA STORIA ).Riepiloghiamo la vicenda per sommi capi.(all'epoca controllato dalla famiglia Pozzo)E già in questo passaggio salta all'occhio un dettaglio bizzarro: se il 100% di Brahimi è costato 6,5 milioni di euro, l'80% dovrebbe valere 5,2 milioni di euro. Ciò significa che il Porto ci rimette 200 mila euro in due giorni.perché dopo la prima stagione trascorsa da Brahimi al Porto giunge una nuova transazione fra il club e il fondo d'investimento maltese diretto da. A giugno 2015 il Porto ricompra il 30% di Brahimi per 3,8 milioni di euro. Un capolavoro d'economia aziendale alla rovescia. Perché quando l'estate precedente l'80% di Brahimi era stato ceduto a Doyen per 5 milioni di euro, ne derivava che la quotazione complessiva data al calciatore fosse di 6 milioni di euro.. Dunque il Porto ricompra un asset che era suo per più del doppio rispetto alla cifra incassata al momento della vendita. Qualcuno obietterà: vero, ma ciò dipende dal fatto che nel frattempo il calciatore si sia valorizzato. Controreplichiamo: che cosa bizzarra, quando un club valorizza un SUO calciatore e questa valorizzazione gli costa anziché fruttare.è tutto qui: da un anno all'altro i diritti del economici del calciatore hanno visto più che raddoppiare il proprio valore (da 6 a 12,7 milioni di euro), e ciò significa che il Porto debba raddoppiare la spesa per riacquisirli in quota. Non è meraviglioso tutto ciò?, che dopo le rivelazioni fatte da Football Leaks attraverso il consorzio European Investigative Collaborations (EIC) ha preferito eclissarsi. QUI ).Rimane invece lo strascico disciplinare dell'affare-Brahimi, e qui veniamo al punto. Che se parametrata ai 5 milioni di euro incassati per la cessione dell'80% a Doyen, equivale aQuesta sarebbe repressione del fenomeno? Pare piuttosto una regolamentazione sia pure indiretta. Il messaggio che passa, infatti, dice che se anche le regole sulle TPO vengono violate, il massimo rischio è vedersi sanzionati per una cifra inferiore a 100 mila euro. Un altro costo di transazione, certamente il più basso fra tutti quelli da affrontare per chiudere la trattativa.