Non c’è Sanremo senza polemica. L’equazione è facile, in questi giorni poi... La vigilia della 73ª edizione del Festival - al via stasera - è stata caratterizzata: giusto o sbagliato averlo all’Ariston? L’Italia si divide, la Rai fa dietrofront. Inizialmente infatti era previsto un intervento video, dopo alcune riflessioni si è deciso per un testo scritto che leggerà Amadeus.- Ma non è finita qui, perché prima ancora del ‘caso’ Zelensky i riflettori erano accesi su. “Parlerà di sesso, di amore poligamo e di porno su OnlyFans. Tutto questo è inopportuno” tuona il deputato di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante. Entrata a gamba tesa. Il rapper fa spallucce, dribbla ‘l’avversaria’ e porge l’altra guancia: “A chi non mi vuole a Sanremo auguro tanto amore, io invece li voglio”.- Ordinaria amministrazione. Niente a che vedere con la squalifica di: prima di quel litigio sul palco mai nessun cantante era stato squalificato dal Festival. Ricordate l’episodio? Il primo aveva cambiato le parole del brano - da quel giorno diventato famoso più dell’originale - e l’altro infastidito abbandonò il palco. Tutto in diretta. Poi, dietro le quinte sono volati schiaffi e sputi. Una pagina di storia di Sanremo, purtroppo.- Proprio come quella volta che davanti alle telecamere venne svelato il nome del presunto vincitore: “Questo Festival è truccato e lo vince Fausto Leali”., etichettato all’epoca come ‘disturbatore’ di eventi e spettacoli . Una sorta di Paolini degli Anni ‘90 che in quell’occasione l’aveva sparata grossa. Sullo sfondo un Pippo Baudo incredulo e innervosito, poco dopo la smentita della Rai: “Affermazioni palesemente infondate”. Risultato? Fausto Leali arrivò 9º e vinse Luca Barbarossa.- E tre anni dopo c’era sempre Pippo Baudo quando uno spettatore in diretta. Fu proprio il presentatore a convincerlo a desistere e salvarlo. All’epoca creò scandalo e polemica, anni dopo lo stesso protagonista dell’episodio dichiarò che era una farsa architettata ad hoc con Baudo e la Rai.- Più recente, invece, la polemica che ha coinvoltoscatenando la rabbia di chi riteneva quel gesto blasfemo per il contesto. Lui si difese così: “Per me il battesimo significa l'inizio, un omaggio alle prime esperienze”. E qualcuno ha ironizzato con un ‘Amen’.- Era il 2010 quando. Televoto da casa vs musicisti dell’Ariston, infuriati soprattutto per l’assenza di Malika Ayane tra i tre finalisti. Quell’edizione sarà vinta da Valerio Scanu, ma tutti se la ricorderanno per la protesta dell’orchestra. Perché ogni Festival ha la sua polemica, i suoi gesti eclatanti. Quest’anno i riflettori si sono accesi su Zelensky e Rosa Chemical, per ora…